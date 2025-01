Putin ütles intervjuus, et on valmis aruteludeks Trumpiga

„Meil oleks parem kohtuda, lähtudes tänastest reaalsustest, et rääkida rahulikult kõigist neist valdkondadest, mis pakuvad huvi nii USAle kui ka Venemaale,“ ütles Putin intervjuus Vene telekanalile Russia 24.

„Me oleme valmis. Aga ma kordan, see sõltub muidugi eelkõige praeguse Ameerika administratsiooni otsustest ja valikutest,“ lisas ta.

„Mul on alati olnud praeguse presidendiga äriline, pragmaatiline ja isegi usaldav suhe,“ ütles Putin intervjuus, vahendab The Moscow Times. Samuti väitis Putin, et kui Trumpi „võitu poleks 2020. aastal varastatud, poleks Ukraina kriis 2022. aastal võib-olla tekkinud“.

Trump on korduvalt lubanud kiiresti lõpetada Venemaa täiemahulise sissetungi Ukrainasse. Alates ametisse vannutamisest esmaspäeval on ta sõnavõtud Kremli suhtes olnud karmid. Muuhulgas ütles Trump, et Putin „hävitab Venemaad“ ja, et ta peaks võimalikult kiiresti kokkuleppe sõlmima.

Paar päeva tagasi ähvardas Trump Venemaad ulatuslike tariifidega, kui riik ei saavuta kokkulepet sõja lõpetamiseks Ukrainas. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles järgmisel päeval, et ei näe Trumpi ähvardustes midagi uut.

Ukraina on rõhutanud, et tema soovid on rahulepingu sõlmimisel võtmetähtsusega. Kiievi sõnul peab leping tagama Ukrainale soodsad tingimused.

„Putin üritab propageerida USAga läbirääkimiste ideed, kuid ta tahab kokku leppida Euroopa saatuses - ilma Euroopata. Ja ta tahab rääkida Ukrainast - ilma Ukrainata,“ ütles avalduses Ukraina presidendi kantselei juht Andri Yermak.

