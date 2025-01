Ungari soovib ELi sekkumist Venemaa gaasitarnete vaidlusesse Ukrainaga

„Nüüd on päevakorras sanktsioonide pikendamise küsimus, olen tõmmanud käsipiduri peale ja palunud Euroopa liidritel mõista, et see ei saa jätkuda,“ ütles peaminister Viktor Orbán riigiraadiole.

Orbáni kriitilist seisukohta jagab ka Slovakkia peaminister Robert Fico. Mõlemad on väitnud, et tarnetel on nende riikide energiakuludele ja julgeolekule suured tagajärjed. EL väidab, et riigid leiavad hõlpsasti alternatiive Vene gaasile.