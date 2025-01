Riigikontroll leidis kiirabiteenuste korraldamises mitukümmend muret. Terviseamet: süsteem toimib korralikult

Riigikontrolli hinnangul on terviseamet täitnud kiirabiteenust puudutavaid ülesandeid poolikult ning olnud pigem passiivne kui probleeme ennetav ja lahendav. Näiteks toodi esile, et terviseamet ei haara korraldusi tehes initsiatiivi, haiglatevahelise transpordi reeglid on puudulikud ja kiirabi tegevuse üle pole piisavalt järelevalvet tehtud.