FOTOD | Pärast aastatepikkust ootamist saab Kalamaja kass August viimaks endanimelise promenaadi

Kass August on hulkurkass, kes on omaniku Silver Solnaski sõnul küll juba väärikalt 12-aastane, kuid väga korras tervisega. „Teda teavad need, kes elavad Kalamajas ja ka need, kes ei ela. Osad käivadki mujalt Eestistki vaatamas, et kuidas tal läheb. Ta on inimestega väga sõbralik ja tolerantne - ta on inimeste kass,“ sõnas Solnask.