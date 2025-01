Rahandusminister Ligi kaitsekulude tõstmisest: uued sihid on vajalikud, kuid kiireid vastuseid veel pole

Äsja ametisse astunud USA president Donald Trump tahab NATO kaitsekulutuste tõstmist viiele protsendile SKP-st. Teisipäeval teatas peaminister Kristen Michal (Reformierakond), et toetab seda mõtet.

Ligi rääkis, et Trumpi sõnavõtud on kollektiivkaitsest taanduvad ja ei nimeta rahvuslike huvidena ühishuve liitlastega. „Ühtlasi on riskitase Venemaa barbaarsuse uuel tasemel palju kõrgem kui Trumpi eelmisel valitsusajal,“ märkis ta. „Euroopa ei saa kumbagi unustada ja meil on tarvis USA-d veenda, et liitlastega langevad huvid kokku ja et meist kummalgi pole olnud ega saa olema tugevamat liitlast kui oleme üksteisele.“

Ta lisas, et teisalt tuleb kõigil tõsta kaitsekulusid ning kuigi Eesti kaitsekulud on suhteliselt suuruselt USA omadest juba suuremad, on uues olukorras vajalikud uued sihid.

„Siiski pole kellelgi neid eelarveid koos ega ole ka kiireid vastuseid välja öeldud numbritele,“ ütles Ligi. „Ei ole ka Leedul ja Lätil, kuigi mulje võib teine olla. Ilma maksutõusudeta pole need ka püsivalt võimalikud. Eesti maksusid tõstmas ei ole, ent kulusid küll.“

Ligi ütles, et edasine sõltub sellest, millised kokkulepped õnnestub valitsusel teha muude kulude kärpimisel ja milline saab olema Maastrichti alusel kehtivate eelarvereeglite paindlikkus Euroopa Liidus. „Erakorralistel põhjustel nagu Venemaa barbaarsuse taastumine, tuleb seda arutada, sest reeglid seda pigem lubavad,“ märkis ta.

Jürgen Ligi rääkis ERR-ile, et see, mida täpselt teha saab või milles kokku lepitakse, on hoopis teine küsimus ning Saksamaa valimistest sõltub väga palju. „Ilma Saksamaa seisukohata ei ole ka mõtet rääkida eranditest. Aluslepingut ei lähe keegi muutma, ma olen kindel,“ ütles ta. Samuti kutsus ta riike üles „mitte peksma segast, kui Trump ütleb midagi, mida meil ei ole võimalik teha.“