Tallinna keskkonnaamet soovitab Kakumäe tipus oleva sõidutee sulgeda

Praegu pole veel tee sulgemise osas kindlaid otsuseid siiski tehtud.

„Sõidutee sulgemine on piisavalt radikaalne samm, mistõttu viime hetkel läbi täiendavat riskianalüüsi, mille tulemused valmivad peatselt. Seejärel teeme otsuse, kas, millal ja mis ulatuses tänav sulgeda. Seda kõike koostöös Tallinna Transpordiametiga,“ sõnas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Toomas Haidak.

Delfi kirjutas mullu augustis, kuidas Kakumäe erosiooniohtlik tipuosa on hakanud ohtlikult lähenema sõiduteele, kus sõidab ka linnaliinibuss. „Täna ta tõenäoliselt veel ohtlik ei ole, aga seda teab paremini Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet. Peale vaadates on aga selge, et kui see jätkub, siis on ainult aja küsimus, millal see tee sinna merre kaob,“ lausus toona Haabersti linnaosavanema asetäitja ja Kakumäe põliselanik Rain Veetõusme.

Toomas Haidaku sõnul ei ole uuringu kohaselt kalda tavapärane erosioon sõiduteele ohtlik enne 5-10 aasta möödumist. “Uuringu kokkuvõtlik soovitus oli sõidutee siiski sellest varem sulgeda, kuna raske on ennustada erakordsete ilmastikuolude mõju erosioonile,“ sõnas Haidak.

Vajub muudkui merre

Kakumäe tipp on varisenud juba aastakümneid.

„Seal on üks terava otsaga kivi, mis oli minu lapsepõlves üleval kalda peal ja sellest kivist sai teiselt poolt autoga mööda minna. Nii palju oli siis ruumi veel. Aga ka toona see koht kogu aeg langes. Kogu aeg on meri söönud seda poolsaart väiksemaks,“ sõnas Rain Veetõusme.

Mullu juuni lõpus teenurgal toimunud varing ajendas eelmisel aastal aga ametnikke asjaga päriselt tegelema. „Tõenäoliselt on selle kaldaga aastasadu mingil määral tegeletud, nüüd oleme me sealmaal, et sellega on vaja kohe tegeleda,“ lausus ta.

Veetõusme sõnul oleks probleemiga aga pidanud tegelema juba ammu. „Kuskil 20 aastat tagasi tehti linnavolikogu väljasõiduistung, tollane linnapea käis samuti vaatamas. Juba siis oli selge, et millalgi jõuab see probleem sõiduteeni. Kuskil 20 meetrit on nüüd kallas kukkunud. Tollal ei leidnud linn jõudu ega tahtmist, et asjaga tegeleda, ehk nüüd saame sellega edasi liikuda,“ sõnas Veetõusme.

