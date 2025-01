Otsustavad nädalad. Trump valib kiire ja tema ametiaja lõpuni püsiva Vene-Ukraina rahu vahel

USA värske välisminister Marco Rubio on näidanud, et suudab Trumpi järgi painduda. Samas oma algolekult on ta Eestile ja sarnaselt mõtlevatele riikidele igati sobiv partner nii välispoliitiliste vaadete kui ka taibu poolest. Pildil tervitab Rubio (keskel) 21. jaanuaril oma uusi kolleege USA riigidepartemangus.

FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS | AFP | Scanpix