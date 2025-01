Moskva: Ukraina NATO-st väljajäämine on meie võtmenõudmine, see peab saama alliansi enda poliitikaks

„Meie jaoks on see Ukraina konflikti võimaliku kokkuleppe üks võtmeelemente, mis on seotud selle konflikti juurpõhjuste kõrvaldamisega. Ja me ei taotle mitte ainult rahvusvahelise õiguse põhiseid raudbetoongarantiisid, mis välistaksid Ukraina igasuguse NATO liikmesuse, vaid nõuame ka seda, et see saaks alliansi enda poliitikaks,“ lausus Gruško, vahendab Interfax.