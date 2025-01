Trump teatas, et Zelenskõi ei ole ingel ja oleks pidanud enne sõja algust diili tegema, aga otsustas võidelda

Intervjueerija Sean Hannity küsis Trumpi ähvarduse kohta kehtestada Venemaale sanktsioonid ja tollitariifid, kui viimane sõja lõpetamise üle läbirääkimisi pidama ei nõustu. Trump vastas, et Zelenskõil on villand ja ta tahab Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kokkuleppele jõuda.

Trump ütles, et Zelenskõi ei ole ingel ja poleks tohtinud lasta sel sõjal juhtuda.

„Kõigepealt, ta võitleb palju suurema jõu vastu, okei, palju suurema. Kui ta rääkis, teate nii vapralt... Zelenskõi võitles palju suurema jõu vastu, palju suurema, palju võimsama. Ta poleks pidanud seda tegema, sest me oleksime võinud teha diili ja see oleks olnud diil, mis oleks olnud... see oleks olnud mitte midagi diil,“ lausus Trump.