Hämmastavate lugude foorum. Trump rääkis Davosis, et peab Putiniga tuumadesarmeerimisplaani

Davosi majandusfoorumile kogunevad kord aastas suuremate rahvusvaheliste korporatsioonide juhid, eksperdid ja ametnikud, et arutada maailma ja kapitalismi tähtsamaid probleeme. See on äriüritus ja õhkkond on seal vastav – korporatiivne. Sinine taust, valged toolid valgel poodiumil. Raha armastab minimalismi.