Keskkool jäi pooleli – aga palk ikka 2500 eurot?! Vaata, kuidas see võimalik on!

Miks valida kütte- ja jahutussüsteemide tehniku eriala?

VOCO kutseõpetaja Kalmer Kollomi sõnul peitub selles valdkonnas suur potentsiaal: „Euroopa Liit investeerib miljardeid, et muuta majad energiatõhusaks. Uued A-energiaklassi majad vajavad innovaatilisi lahendusi, nagu andurid ja digitaalne juhtimine. Selliste süsteemide spetsialiste on Eestis vähe, mistõttu saavad uued tehnikud kohe küsida Eesti keskmisest kõrgemat palka. Mõne aastaga võib see ulatuda 2500 euroni.“

Õpe, mis viib tulevikuoskusteni

VOCO pakub kütte- ja jahutussüsteemide tehniku erialal õppetööd, mis on loodud turu vajadusi silmas pidades. Võimalik on õppida kas päevaõppes või töökohapõhises õppes. Töökohapõhise õppe korral saad samal ajal ka tööl käia. Seega keerukas majanduslik olukord õppimist ei takista – saad seda teha juba tööl käies.

Kiire algus stabiilsele karjäärile

Sisseastumine on avatud ainult 31. jaanuarini ja grupid on väikesed. See tähendab, et kandideerijatel tuleb kiirustada. Võimalus alustada oma teekonda stabiilse ja hästi tasustatud töö poole avaneb juba veebruaris 2025. Nii lühikese ajaga edukaks õppimine ja tööturule sisenemine on võimalus, mida ei tasu käest lasta.