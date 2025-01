Alatskivi Valgus – kaua tehtud kaunikene

Kui me aastal 2019 lossis maha istusime, Pärnu valgusfestivalist lummatud, pidasime me väga suuri plaane: kuidas me kirjutame projekti ja see saab olema nii hea, et meil KINDLASTI ei tule probleeme rahastuse leidmisega. Tuli küll ja päris mitmeid kordi, olime peaaegu juba alla andmas. Mõtlesime, et mida me küll valesti teeme? Miks meie idee ei ole teiste silmis hea ja miks ometigi ei saabu projektile nii oodatud raha? Kas anname alla, tegeleme edasi, lööme käega või teeme nii, et ninast veri väljas? Peale jäi viimane variant, kuigi õnneks ilma vereta.