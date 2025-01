Eesti ja Soome ministrid: vajame varilaevastiku vastu võitlemiseks Euroopa Liidult suuremat tuge

„Varilaevastik koosneb tihti vanematest ja tehniliselt kehvemas seisukorras laevadest, millel puudub sageli piisav kindlustuskaitse ning mis ei pruugi eriti praegustes jääoludes sõitmiseks sobida. Need laevad kujutavad endast suurt ohtu nii keskkonnale kui ka Läänemeres olevale kriitilisele taristule,“ sõnasid Vladimir Svet ja Lulu Ranne.

Eesti ja Soome teevad tihedat koostööd Euroopa Liidu, NATO, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) ja teiste Läänemere-äärsete riikidega, et piirata varilaevastiku tegevust. „Laevade lisamine Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja on varilaevastiku vastases võitluses olnud oluline samm edasi, kuid ei lahenda siiski probleemi – vaja on täiendavaid meetmeid,“ tõdesid ministrid.