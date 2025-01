Trump allkirjastas korralduse Kennedyte ja Martin Luther Kingi mõrvaga seotud dokumentide avalikustamiseks

„Andke see RFK jr-ile,“ ütles Trump, viidates sellele, et kirjutusvahend, mida ta korralduse allkirjastamiseks kasutas, tuleb anda tervishoiuministrikandidaadile Robert F. Kennedy jr-ile, kes on endise justiitsministri Robert Kennedy poeg ja endise presidendi John F. Kennedy vennapoeg.

Paljud JFK mõrvaga seotud dokumendid on juba avalikustatud. Eelmise presidendi Joe Bideni administratsioon avalikustas näiteks 13 000 dokumenti. Paljud neist on aga toimetatud.

„Nende perekonnad ja Ameerika rahvas väärivad läbipaistvust ja tõde. On rahvuslikes huvides avalikustada lõpuks viivitamatult kõik andmed, mis on seotud nende mõrvadega,“ öeldakse korralduses.

2023. aastal vaatas USA rahvusarhiiv JFK 1963. aasta mõrvaga seotud saladokumendid üle ja leidis, et 99% neist on avalikustatud.

Vaatamata presidentide, sealhulgas Trumpi, varasematale lubadustele dokumendid avalikustada on luure keskagentuuril (CIA), Pentagonil ja välisministeeriumil endiselt dokumente, mida nad on keeldunud avalikustamast. Need on salastatud peamiselt selleks, et kaitsta konfidentsiaalsete allikate isikuid, kes on alles elus või võivad olla elus, ja kaitsmise meetodeid.