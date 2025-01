Põhja prefekt: individualism on viinud turvauimani, liiklussurmade arv ei pane inimesi enam isegi kulmu kergitama

Eestis on turvaline, teab PPA Põhja prefekt Ats Kübarsepp. Nii turvaline, et inimesed on vajunud omamoodi turvauima, kus geopoliitiliste probleemide keskel näib kodanikel olevat ükspuha, kas liikluses sai tänavu surma rohkem inimesi kui mullu. „Ma ei mõista seda külmust, millega seda probleemi käsitletakse,“ ütles ta Delfile.