Davosis kõnelenud Trump käskis USAsse investeerida, vastasel juhul kehtestatakse tariifid

Sel nädalal ametisse asunud Trump rääkis video vahendusel Šveitsis Davosis toimuval iga-aastasel tippkohtumisel. Sõnavõtus rääkis ta oma korraldustest pärast ametivande andmist ja väitis, et tal on USA rahvalt „tohutu mandaat“ muudatuste tegemiseks, vahendab Associated Press.