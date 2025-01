Venemaa lükkas tagasi idee NATO rahuvalvajatest Ukrainas, hoiatades eskaleerumise eest

Hiljuti tegid Briti peaminister Keir Starmer ja Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius avalduse võimaluse kohta, et nende riigid võiksid anda oma vägesid rahuvalvejõududele Ukrainas, kui Ukraina ja Venemaa jõuavad relvarahukokkuleppele, vahendab Reuters.

Pistorius ütles eelmisel nädalal antud intervjuus, et Saksamaa kui suurim NATO partner Euroopas „mängib ilmselgelt oma rolli“ ja seda küsimust arutatakse aegsasti. Varasemalt oli öelnud Starmer, et Ühendkuningriik on teiste liitlastega arutanud rahuvalvejõudude ideed ja riik on valmis „mängima oma rolli täies mahus“.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova viitas pressikonverentsil sellele avaldusele ja lükkas idee tagasi, öeldes, et see on täiesti vastuvõetamatu. Selline samm ähvardab põhjustada „kontrollimatut eskalatsiooni“, ütles Zahharova.

Venemaa on öelnud, et on avatud dialoogile USA presidendi Donald Trumpiga, kes on lubanud sõja kiiresti lõpetada.

Trumpiga kohtumist taotlev Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles sel nädalal, et Ukrainal on vaja vähemalt 200 000 Euroopa rahuvalvajat, et vältida Venemaa uut rünnakut pärast mistahes relvarahukokkulepet.

