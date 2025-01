Varro Vooglaiu ERRi nõukogust tagasi kutsumist nõudev algatus sai riigikogusse saatmiseks allkirjad kokku

Algatuses leitakse, et Vooglaid üritas nõukogu liikmena tsenseerida ETV-s aastavahetusel näidatava programmi sisu. „Sõltumata programmi sisu sobilikkusest või sobimatusest, mis jäägu igaühe enda hinnata, on demokraatlikus õigusriigis vastuvõetamatu, et üks poliitik kasutab ära enda positsiooni ERRi nõukogus selleks, et üritada evida kontrolli rahvusringhäälingu programmi sisu üle.“

Algatuses kirjutatakse, et kui Vooglaiul saatelõigu eetrisse laskmise peatamine ebaõnnestus, asus ta avalikult Objektiivi Youtube´i kanalil ERRi mustama. Vooglaid väitis algatuse järgi ühes videos, et ERRi juhatus ei taga, et ringhääling tegutseb kooskõlas seadusega.

„Juhatuse tegevuse hindamine ja juhatuse tagasikutsumine toimub ERRi nõukogu otsusega, mitte ainuisikuliselt ühe nõukogu liikme poolt. Nõukogu otsuseid tehakse häälteenamusega. Kui Varro Vooglaid leidis, et juhatus rikkus oma kohustusi, pidanuks Vooglaid teema tõstatama nõukogu koosolekul, et nõukogu saaks hinnata, kas selline väide vastab tõele,“ leitakse algatuses.

„Selle asemel asus Varro Vooglaid avalikult järjekindlalt väitma, et ERR on seadust rikkunud. Seejuures ei tuginenud Vooglaid ühegi õiguseksperdi objektiivsele hinnangule, vaid enda subjektiivsele suvale, esitades oma arvamust oma jälgijaskonnale fakti pähe.“

Algatuses leitakse, et seeläbi tekitas Vooglaid ERRile pöördumatut mainekahju. Lisaks olla Vooglaid rikkunud ERRi seaduses sätestatud nõukoguliikme lojaalsuskohustust, mistõttu peaks riigikogu ta nõukogust tagasi kutsuma. „Anna oma hääl ja näita Riigikogule, et Eesti maksumaksja ei taha ERRi nõukogusse inimest, kes õhutab ühiskonnas viha ja vaenu!“ lõpeb algatus.