Saudi kroonprints ütles Trumpile, et kuningriik kavatseb investeerida USAsse 600 miljardit dollarit

Saudi riiklik pressiagentuur teatas täna varahommikul, et kroonprints Mohammed bin Salman kõneles Trumpiga telefonitsi. See oli Trumpi esimene kõne välisriigi liidriga pärast tema ametisse asumist esmaspäeval.

„Lisaks arutasid nad Saudi Araabia kuningriigi rahvusvahelisi majanduslikke ambitsioone järgmise nelja aasta jooksul, samuti kaubandust ja muid võimalusi, et suurendada Ameerika Ühendriikide ja Saudi Araabia kuningriigi vastastikust heaolu,“ seisis avalduses, täpsustamata detaile.

Pärast Trumpi ametisse vannutamist esmaspäeval mainis ta, et võib taas võtta esimesena ette reisi Saudi Araabiasse. Trump selgitas, et 2017. aastal sai selline otsus vastu võetud, kuna Saudi Araabia nõustus ostma USA tooteid 450 miljardi dollari eest. Ta lisas, et kui Saudi Araabia teeks uuesti sarnase pakkumise, siis ta „tõenäoliselt läheks“.