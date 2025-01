Pevkur Vilniuses: Balti riigid peavad kaitsekuludeks lisaraha leidmisel tegema tihedat koostööd

„Kaitsekulusid on vaja tõsta, sest julgeolekuolukord ja maailmapoliitika jõujooned on muutunud keerulisemaks. Me peame ühelt poolt olema valmis enda kaitseks rohkem tegema, aga teisalt olema ka valmis täitma NATO väevõime eesmärke,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur, kelle sõnul on lõppkokkuvõttes oluline, millised võimed ja palju moona meil lähiaastatel olemas on, et suudaksime ennast koos liitlastega vajadusel kaitsta.

Pevkur märkis ka, et kõigis kolmes Balti riigis ollakse hetkel alles poliitiliste debattide alguses, kuidas riigikaitsesse lisaraha leida. „Oluline on, et Eesti, Läti ja Leedu teeksid siin Euroopa Liidu suunal tihedat koostööd katteallikate leidmisel,“ lisas kaitseminister.

Pevkuri sõnul on alustatud uue riigikaitse arengukava koostamist. Ta lisas, et NATO liitlastega kokkulepitavad uued võimearendused vajavad rahastamist.

„Järgmisel neljal aastal on kinnitatud rahastamiskavadega uute võimete hankimiseks ja ülalpidamiseks ette nähtud 3,5 miljardit eurot – üle poole riigikaitse eelarvest. Näiteks on laskemoona hangitud või hangitakse alates 2022. aasta Venemaa täiemahulise sõja alustamisest Ukraina vastu enam kui 4 miljardi euro väärtuses, sealhulgas on aastatel 2025–2031 selleks täiendavalt ette nähtud 1,6 miljardit eurot. Samuti arendatakse kriitilisi võimeid nagu keskmaa õhutõrje, kaudtuli, sh mitmikraketiheitjad, varitsev ründemoon, ja täiendatakse liitlaste vastuvõtmise võime arendamist,“ sõnas Pevkur.

Pevkuri sõnul kinnitasid ministrid oma jätkuvat toetust Ukrainale mahus 0,25% SKTst aastas ja nii kaua kui vaja. „Eesti toetus keskendub nii sel kui järgmistel aastatel oma kaitsetöötusest abi soetamisele,“ täpsustas Pevkur.