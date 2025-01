EEAS: Eesti seisab koos samameelsete riikidega vastu Venemaa katsetele inforuumi manipuleerida

„Välismaine infomanipulatsioon ja sekkumine on Venemaa sõjaliste tegevuste lahutamatu osa. Selle eesmärk on tekitada umbusku, õhutada sisemisi lõhesid ja mõjutada demokraatlikke otsuseid. Me peame selle vastu võitlema. Parim viis selliste pahatahtlike tegevuste vastu on nende paljastamine, faktide ja tõe esitamine ning sõltumatu ajakirjanduse toetamine,“ teatas Euroopa välisteenistus.

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid, rahvusvahelised partnerid ning kodanikuühiskonna organisatsioonid teevad tihedat koostööd selliste välisriigist lähtuvate infomanipulatsiooni ja sekkumise operatsioonide nagu „Doppelganger“ paljastamiseks ja nende vastu võitlemiseks. See hõlmab tõhusate meetmete ja kogemuste jagamist ELi ja riiklike õigusaktide rakendamisel, teadusliku uurimistöö läbiviimist ning ühiskonna eri rühmade harimist Venemaa taktikate, tehnikate ja protseduuride osas.

Möödunud aasta detsembris kehtestas Euroopa Liit uut, just Venemaa hübriidtegevuste piiramiseks mõeldud sanktsioonide paketti rakendades piirangud kahele isikule, kes olid seotud „Doppelgangeri“ kampaaniaga. „Doppelgangeri“ avastas EU Disinfo Lab esmakordselt juba 2022. aasta septembris ning see on Kremli jätkuvalt aktiivne operatsioon, mille käigus jäljendatakse mainekaid meediaväljaandeid või isikuid, et petta avalikkust tarbima propagandat.

EEAS teatab kolmapäeval tehtud avalduses, et see kampaania ja sarnased on osa Venemaa pikaajalisest, järjepidevast ja süsteemsest tegevusest, mille eesmärk on õõnestada rahvusvahelist toetust Ukrainale ja külvata lõhesid ELi ja selle partnerite vahel. „Me seisame ühtselt koos Ukraina ja demokraatlike jõududega üle maailma, et seda ohtu tõrjuda, austades täielikult inimõigusi ja põhivabadusi ning kasutades kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid,“ kinnitatakse avalduses.