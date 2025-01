VIDEO | Michal rõhutab, et pensionite kallale valitsus ei lähe. Kust siis raha leida?

Michal kirjutas üleeile sotsiaalmeediasse postituse, kus tõi esile, et USA uus president Donald Trump on andnud selge sõnumi, et eeldab NATOs kaitsekulutuste määra tõstmist viie protsendini sisemajanduse koguproduktist. Michal toetas mõtet ja tõi esile, et viie protsendini jõudmiseks tuleb Eestil kaitseinvesteeringud varasemaks tuua.

Seejärel on kerkinud lai arutelu, kust siis katteallikad leida. Aastas tähendaks see ligi 500–600 miljonit eurot lisakulu. Michal arvab, et pigistada annab veel ka avalike sektori kulude pealt. „Tuleb alustada kärpimist erinevate teenuste ülevaatamisest,“ märkis ta valitsuse pressikonverentsi järel Delfile ja tõi näite, kus kontserte peab kooskõlastama keskkonnaametiga. Tema hinnangul saaks taolised olukorrad ümber mängida, st et ei pea keegi enam laua taga istuma ja menetlema. Näiteks transpordiamet on jõudnud selleni, et autot ei pea füüsiliselt käima ette näitamas, vaid toimingud saab teha läbi rakenduse.