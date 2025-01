Kuidas kraaniveest limonaadi valmistada?

Kraanivesi on vabalt kättesaadav igas majapidamises, pakkudes erakordselt soodsat ja tervislikku alternatiivi kallitele limonaadidele ja karastusjookidele. Aga kas teadsid, kui lihtne on tegelikult valmistada ise Fantat või limonaadi? Vaja on vaid veidi loovust ja paari käepärast koostisosa.