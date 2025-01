PPA kaasab kaitseliidu energiataristu kaitsmiseks Venemaa elektrivõrgust ümberlülitamise ajal

„Venemaa elektrivõrgust lahtiühendamisega raiume läbi viimase olulise sõltuvuse Venemaa majandusruumist ning oleme pikalt ja põhjalikult teinud ettevalmistusi, et ümberlülitus toimuks tõrgeteta. Tõsi on see, et vaatamata mistahes ettevalmistusele on meie elektrivarustus tavapärasest haavatavam ning peame olema valmis Venemaa erinevateks hübriidtegevusteks,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.