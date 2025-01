Kreml ei näe Trumpi ähvardustes midagi uut

„Eriti mingeid uusi elemente me siin ei näe. Te teate, et Trump oli esimesel korral president olles selle Ameerika president, mis kasutas kõige rohkem sanktsioonimeetodeid. Talle meeldivad need meetodid. Vähemalt meeldisid need talle esimesel ametiajal,“ ütles Peskov, kommenteerides Trumpi ähvardusi kehtestada Venemaale uued sanktsioonid, kui Ukraina kohta tehingut ei sõlmita, vahendab Interfax.