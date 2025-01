Tartu konteinerisurma uurimine lõpetati. Kedagi vastutusele ei võeta

„Tänaseks päevaks on kohtuarstlik ekspertiisiakt saabunud ning ekspert on tuvastanud, et kannatanul esinenud eluohtlikud vigastused on kõik sellise iseloomuga, mis võivad olla tekitatud konteineripressi poolt,“ lausus Lõuna ringkonnaprokurör Külli Saks Delfile. „Ka kõik muud uurimise käigus kogutud tõendid viitavad sellele, et tegemist oli õnnetusjuhtumiga ning kedagi kannatanu surma põhjustamises alust kahtlustada ei ole.“