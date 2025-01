Piret Talur: 16 000 ruutkilomeetrit kultuuripealinna

Seda mitte selles võtmes, et Tartu oleks suisa vaimset und maganud, vaid lähtudes Eesti klassiku Uku Masingu sõnastusest: „Elu on mõttekas siis, kui inimene saab olla intensiivsem, teadlikum, ärkvemal eilsest.“

Sündmuste meisterdajad Räpinast

Mittetulundusühingus Sündmustemeistrid tegutsedes on meie põhimõtteks korraldada üritusi, kus meil endil meeldiks osaleda. See tähendab, et neis peaks olema peale tegutsemisrõõmu ka maailmapilti avardav osa.

Kultuuripealinna programmi tegime kaks projektiettepanekut – kõigepealt kultuuriõhtute sarja ning eraldi veel väikeprojektide vooru põlvkondadeülese paranduspäeva. Ei teagi, kas tabasime nii täpselt kultuuripealinna vaibi või meil lihtsalt vedas, igatahes said mõlemad algatused toetuse ja leidsid oma koha programmis. Erinevalt tavapärasest rahastusprotsessist pidas sihtasutus Tartu 2024 oluliseks pidada eelkohtumisi – nii mitu ja nii põhjalikke, et vabatahtlikul tegevusel põhineva ühingu liikmeina oli juba vahepeal sellest tüdimus.

Hea muidugi, et kultuuripealinna aastat nähti võimalusena kultuurikorraldajaid harida ja võrgustikutööle innustada; arusaadav, et lihtsalt raha laiali jagamine ei anna pikaajalist mõju. Aga projektiideede lepingueelses lihvimisprotsessis kihvatas nii mõnigi kord, et kuulge, sihtasutuse rahvas, see on MEIE idee, MEIE projekt, MEIE vald, laske MEIL oma asja hästi teha ja hoidke oma universaalsed soovitused endale…! Ja pärast seda, kui entusiastlikud turundusnoored tutvustasid koolitusel reklaami sihtrühma „Aktiivne seenior 40+„, keeldus 44-aastane ühingukaaslane sihtasutuse nõuandeid tõsiselt võtmast…