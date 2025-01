Suurbritannia hoiatas Putinit Briti vete lähedal märgatud Vene luurelaeva asjus: me näeme, teame ega kõhkle tegutsemast

Healey sõnul kasutatakse laeva nimega Jantar luureandmete kogumiseks ja Ühendkuningriigi kriitilise veealuse infrastruktuuri kaardistamiseks, vahendab BBC News.

Healey ütles, et tegemist on Venemaa kasvava agressiooni järjekordse näitega.

„Ma tahtsin ka, et president [Vladimir] Putin kuuleks seda sõnumit: me näeme teid, me teame, mida te teete ja me ei kõhkle robustse tegevuse ees selle riigi kaitsmisel,“ ütles Healey.

Venemaa nimetab Jantari ametlikult ookeaniuurimislaevaks, aga seda opereerib kaitseministeerium.

Lääneriigid on jälginud tihti selle tegutsemist Euroopa vetes ja kahtlustavad, et osa selle ülesandest on veealuste kaablite kaardistamine. Lisaks muule aparatuurile on laeval ka sukeldumisrobotid.

Healey ütles, et Jantar asub praegu Põhjamerel. Esmaspäeval märgati seda La Manche’i väinas 72 kilomeetri kaugusel Suurbritannia rannikust.

„Viimasel kahel päeval on kuninglik merevägi kasutanud aluse jälgimiseks igal minutil meie vetes HMS Somerseti ja HMS Tyne’i,“ ütles Healey. „Ma muutsin kuningliku mereväe tegutsemisreegleid, nii et meie sõjalaevad võivad minna lähemale ja Jantari paremini jälgida. Seni on laev järginud rahvusvahelisi navigatsioonireegleid.“

Healey sõnul on see viimaste kuude jooksul teine kord, kui Jantar on Briti vetesse sisenenud. Seda nähti tema sõnul Ühendkuningriigi kriitilise veealuse infrastruktuuri kohal varitsemas ka novembris. Healey ütles, et siis anti kuningliku mereväe allveelaevale käsk Jantari lähedal pinnale tõusta, mis on ülimalt ebatavaline samm. Riigikaitseallikad ütlesid BBC-le, et Jantarile anti ka sõnaline hoiatus. Healey sõnul lahkus Jantar selle peale Ühendkuningriigi vetest ja liikus Vahemerele.

