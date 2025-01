Riigikogu istung kestis napid kolm minutit. Pea pooled saadikud puudusid

Seejärel esitas Priit Sibul (Isamaa) kaitseminister Hanno Pevkurile arupärimise. „Koalitsioon ja Reformierakond ja peaminister peavad veel ootama umbusaldusavaldust peaministrile, seda ma ei plaani anda,“ märkis Sibul alustuseks. „Teisipäeval arutasime 1,6‑miljardilise täiendava moona soetamist koalitsiooni planeeritava seitsme aasta asemel neljale aastale. See toetust ei leidnud, sest väidetavalt ei olnud raha. Aga paar tundi pärast seda, kui me siin seda arutelu pidasime, teatas peaminister, et me peaksime riigikaitsekulud tõstma 5%‑le,“ jätkas ta. „Aga minu küsimused kaitseministrile on seotud sootuks käibemaksuga ja käibemaksu tõusuga. Kuidas see täiendav tõus, mis suvel on planeeritud, mõjutab kaitseministeeriumi eelarvet tulevikus?“ uuris ta näiteks.