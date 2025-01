PPA kuulutas välja poole miljonilise hanke kingituste ja meenete ostmiseks

Hanke eeldatav maksumus on 480 000 eurot ning PPA peadirektori asetäitja arenduse alal Kristi Hallas selgitas Delfile, et see on mõeldud ennetusmaterjalide ja meenete jaoks. Hankimiseks tehakse raamleping järgmiseks neljaks aastaks. „Hankes on märgitud lepingu eeldatav maksimaalne maksumus, mille täitmine ei ole hankijale kohustuslik,“ lisas ta.