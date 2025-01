Siseministeerium esitas valitsusele kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) presidendi Urmas Viilma sõnul mõistab EKNi juhatus, et valitsusel lasub kohustus maandada ja ennetada julgeolekuriske Eesti riiklikule iseseisvusele ja rahvale ning teha selleks ka vajalikud seadusemuudatused. „Hea meel on tõdeda, et EKNi poolt sügisel esitatud parandusettepanekutega on ministeerium arvestanud ning peamised mureküsimused on lahendanud,“ lisas Viilma.