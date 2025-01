„Trumpi eilne kommentaar, mis oli adresseeritud Ukraina teemal Venemaale, kinnitab igasuguste sõnumite puudumise juures Ukrainale, et tema Ukraina kriisi praegusest seisust ja laienemisperspektiividest arusaamise tase on täpselt samal tasemel tema Teise maailmasõja käigust ja tulemustest arusaamisega. See tähendab põranda all,“ kirjutas Kossatšov Telegramis, vahendab Interfax.