Trump ähvardas California maastikupõlengute järel abita jätta

„Ma arvan, et me ei peaks andma Californiale midagi, kuni nad lasevad veel alla voolata,“ ütles Trump eilses intervjuus Fox Newsile, vahendab Washington Post.

Trump kordas taas valeväidet, et California demokraadist kuberner Gavin Newsom ja teised ametnikud on keeldunud laskmast veel osariigi põhjaosast Los Angelese piirkonda voolata.

Los Angeles ei saa oma vett Põhja-California süsteemidest, millest rääkis Trump, ning veemajanduseksperdid on korduvalt selgitanud, et Lõuna-California tulekahjude ulatus ja tõsidus ei tulene tühjadest veehoidlatest või sellest, et Põhja-Californiast ei voola vett lõunasse.