Venemaa rünnak Zaporižžja vastu tappis vähemalt ühe inimese

„Vaenlane annab taas linnale lööke. Zaporižžjas toimus vähemalt neli plahvatust... On esialgne informatsioon inimestest rusude all,“ teatas Zaporižžja oblasti sõjaadministratsiooni juht Ivan Fedorov.

Fedorov täpsustas, et kannatada sai 16 inimest, kelle hulgas on neli päästjat, kes viidi haiglasse. Viis inimest on raskes seisundis. Haiglasse viidi ka kahekuune laps.