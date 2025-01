Trumpi administratsioon tühistas USAsse ümberasumiseks loa saanud pagulaste saabumised

USA president Donald Trump peatas sel nädalal sisserändajate programmi osana mitmest immigratsiooni piiravast korraldusest. Tema samm jättis lahtiseks võimaluse, et USAsse saaksid endiselt saabuda pagulased, kes oli eelnevalt saanud selleks loa ja broneerinud lennu enne tähtaega 27. jaanuaril.

Sellest võimalusest hoolimata teatas pagulaste töötlemist ja saabumisi jälgiv USA agentuur e-kirjas töötajatele ja sidusrühmadele, et „põgenike saabumine USAsse on kuni edasise teatamiseni peatatud“, vahendab Associated Press.