Trump ähvardas uues avalduses Venemaad ja selle liitlaseid karmide sanktsioonidega

Trump kirjutas oma sotsiaalmeediaplatvormi Truth Social postituses, et kui varsti ei sõlmita Ukraina sõja osas kokkulepet, ei ole tal „muud valikut, kui kehtestada kõrged maksud, tariifid ja sanktsioonide kõigele, mida Venemaa ja mitmed teised osalevad riigid USAsse müüvad“.

Trump ei maininud postituses riike, mida ta peab konfliktis osalejateks ega määratlenud konfliktis osalemist.

„Me võime teha seda kas lihtsal või raskel viisil – ja lihtne viis on alati parem,“ lisas Trump.

USA president lubas presidendikampaania ajal korduvalt, et lõpetab Venemaa täiemahulise sissetungi Ukrainasse kiiresti pärast võimuletulekut. Pärast Trumpi ametisse asumist esmaspäeval on ta oma retoorikat eskaleerinud, öeldes ajakirjanikele, et Venemaa riigipea Vladimir Putin on „suures hädas“ ja, et ta peaks kokkuleppele jõudma.

Ukraina on lootnud, et Trump lõpetab pea kolm aastat kestnud sõja ja sunnib Putini läbirääkimistelaua taha. Samal ajal on Kiievi ametnikud on nõudnud, et igasugune rahukokkulepe peaks tagama Ukrainale soodsad tingimused.

„Trump on ärimees. Ta teab, kuidas survet avaldada,“ ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teisipäeval ajakirjanikele pärast Maailma Majandusfoorumil kõnelemist. Ta avaldas, et on lootusrikas USA uue administratsiooni suhtes.

Alates konflikti algusest 2022. aasta veebruaris on endise presidendi Joe Bideni administratsioon juba kehtestanud karme sanktsioone tuhandetele Venemaa pangandus-, kaitse-, tootmis-, energeetika-, tehnoloogia- ja muude sektorite üksustele.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada