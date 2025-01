TAGATUBA | „See võib tulla lõpuks ka 6% SKP-st.“ Kaitsekulud tõmbavad hinge kinni, aga valikut pole

„Läänemets bluffis ilusti välja ennast,“ nentis üks Eesti 200 poliitik. Kristen Michal üllatas partnereid Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“ avaldusega, et Eesti kaitsekulutused, mis on niigi hüppeliselt kolme ja poole protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) kasvanud, peavad jõudma lausa viie protsendini. Saade lõppes kell 15.00 ning samal hetkel läks eetrisse ka peaministri säuts samal teemal. Paarkümmend minutit hiljem ilmus see ingliskeelsena.