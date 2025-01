Kallas tunnistas, et Trumpil on õigus ELi kaitsekulude puudujäägi suhtes

Trump ütles hiljuti, et NATO liikmed peavad suurendama oma kaitsekulutusi 5-le protsendile SKT-st. Hetkel ei küündi selle tasemeni ükski liikmesriik. Ta on varem ähvardanud, et lõpetab nende liitlaste toetamise, kes ei suuda saavutada minimaalset 2 protsendi taset.

Kallase sõnul on aeg investeerida. „President Trumpil on õigus öelda, et me ei kuluta piisavalt,“ sõnas ta, lisades, et EL peaks kandma õiglase osa vastutusest Euroopa julgeoleku eest.