VIDEO ja FOTOD | USA-st naasnud Martin Helme: Eestis ei saada veel aru, et oleme uue ajastu alguses

Helme käis Ameerika Ühendriikides vaatamas USA president Donald Trumpi ametisse vannutamist. Ameerikas veetis ta kokku peaaegu kaks nädalat. „Kõige parem meel on kodus olla,“ sõnas ta lennujaamas.

Lennujaama olid Helmele vastu tulnud peamiselt erakonnakaaslased. Kuid teda üllatati ka omapärase etteastega, mis konservatiivide seas omajagu furoori tekitas, kuid šõu lasti lõpuni teha.

Täpselt pole teada, kes ja miks sellise šõu korraldasid ning autorid ei soovinud Delfile ka detaile täpsemalt avada. Pärast etteastet aga soovisid nad Helmega ühispilti. Helme oli just noorte sekka astumas, kui erakonnakaaslane püüdis teda sealt eemale hoida, sõnades, et see etteaste polnud just kuigi konservatiivne ja ei tea, kas ikka tasuks pildile minna.

Selle peale kostsid noored, et ka nemad ise on konservatiivid ja ühispilt sai klõpsatud. Erakonnakaaslased pidasid aga vajalikuks lahkudes üle toonitada, et nende põhimõtete kohaselt eksisteerib vaid kaks sugu.

Uue ajastu algus

EKRE juht nentis, et reis oli pikk, kuid seda igati väärt. „Mis ma nüüd sealt kõige rohkem kaasa võtsin, on see täiesti selge muutus, et me oleme uue ajastu alguses,“ ütles ta.

„Läänemaailm, Euroopa tsivilisatsioon on uue ajastu alguses ja see on seal nii tuntav, ükskõik, kas ma olin Washingtonis või Floridas,“ rääkis Helme. „Ma arvan, et Eesti sellest veel ei saada aru.“

Trumpi ennast Helmel aga lähemalt näha ei õnnestunud. „Tal on müür inimesi ümber, teiseks need üritused on väga suured,“ ütles ta.

Trump ületas ootusi

„Algne inauguratsioon, kuhu meil oli kutse, pidi toimuma nii, et me oleks päris lähedal istunud, aga see tehti ümber,“ ütles Helme. „Väidetavalt ilma tõttu, aga kohapeal arvati, et tegelikult julgeoleku kaalutlustel.“

Trump on pärast ametisse asumist teinud juba mitmeid muutusi. Näiteks allkirjastas ta Pariisi kliimakokkuleppe taganemise dokumendi ning USA astub välja ka Maailma Terviseorganisatsioonist (WHO). Helme sõnul on kõik kulgenud lausa paremini, kui võis oodata.