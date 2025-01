Soome tunnustas kõrge aumärgiga ajakirjanik Kaja Kunnast

Kunnas on ajakirjanikuna üle kahe aastakümne keskendunud Eestis toimuva kajastamisele soomlastele. Tema pikaajaline töö on aidanud kaasa kahe naaberriigi vahelisele koostööle ja teineteise mõistmisele. Soome riigi tunnustus on igati välja teenitud ja peegeldab tema pühendumust tõetruule ajakirjandusele.

„Kaja Kunnas on äärmiselt asjatundlik ekspert. Ta edastab Soome lugejatele olulisemad Eesti uudised ja kirjutab suurepäraseid ühiskonda avavaid taustaartikleid. Tänu Kunnase ajakirjanikutööle on Soomel olnud võimalus reaalselt jälgida Eestis toimuvat. Hindame kõrgelt Kaja Kunnase panust Soome ja Eesti vahelises infovahetuses ning õnnitleme väljateenitud tunnustuse puhul,“ tänab suursaadik Vesa Vasara.

Kaja Kunnas on Tallinnas elav ajakirjanik ja kirjanik, kes on üle kahekümne aasta kirjutanud Balti riikidest peamiselt ajalehele Helsingin Sanomat, kuid ka ajakirjadele Suomen Kuvalehti ja Ulkopolitiikka. Tal on Helsingi Ülikooli riigiteaduste magistrikraad. Kaja Kunnas on käsitlenud Soome ja Eesti suhteid ning julgeolekuolukorda Läänemerel artiklites ja teatmeteostes. Praegu töötab ta Helsingin Sanomate Soome-Eesti korrespondendina.