Lavly Perling: sots Eduard Odinets peab riigikogu avaldust tähtsusetuks

Odinets küsis istungil otsesõnu, et „millise õigusaktiga saaks Riigikogu kuulutada mõne riigi terroristliku režiimiga riigiks.“ Leo Kunnase selgitusele, et see on juba tehtud, kuivõrd Riigikogu on võtnud vastu asjakohase otsuse, vastas Odinets, et et „see oli avaldus, mitte otsus. Avaldus ei ole õigusakt.“

„Sellest mõttevahetusest aimub põhiseaduskomisjoni olulise liikme ja endise juhi seisukoht: Riigikogu liikmete avaldusel pole mitte mingit tähendust, need on lihtsalt tühjad sõnad,“ ütles Parempoolsete esimees Lavly Perling. „See tähistab riigikogu kummitempliks taandamise uut madalpunkti. Tuleb välja, et suure entusiasmiga, 88 riigikogu liikme otsusel vastu võetud avaldus Vene Föderatsiooni kohta oli tegelikult lihtsalt vormitäide,“ tõdes ta. On märkimisväärne, et ka Eduard Odinets hääletas sellesama avalduse poolt. „Kas see poolthääl tuli teadmises, et tegelikult pole sel hääletusel mitte mingit tähendust, lihtsalt selleks, et avalikkust rahustada? Riigikogu liikmele ei ole selline näitemäng igal juhul kohane,“ rõhutas Perling. Nähtavasti just seetõttu andis põhiseaduskomisjon ka soovituse Parempoolsete ja Leo Kunnase koostatud eelnõu tänasel hääletusel tagasi lükata.