Kuidas Luunja vald kultuuripealinnast võitjana välja tuli

Klaverigala ehk kõige keerulisem osa jäi aga vaatajate eest peitu. Nimelt oli Estonia kontsertklaveri saamine Luunja roosiaeda püstitatud suurele lavale pea võimatu - küll ei julgenud me seda viia metallist trepist lavale, sest astmed paindusid raske klaveri all läbi, samuti ei saanud me Luunja mehi appi kutsuda, sest samal ajal käis kibe töö põldudel. Oleme südamest tänulikud Luunja Mõis OÜ-le, kes meid suuremast jamast päästis ning tõstukit laenas - klaver sai lõpuks millimeetri täpsusega lavale vinnatud tavapäevadel heinapalle tõstva upitajaga.

Kavastus toimus 14. septembril järjekordne uhhaa- ja kalapidu, mis sel korral kuulus Tartumaa toidusündmuste sarja „Tirin“. Uhhaa- ja kalapeo umbes 2500 külastajat tõestavad, et tegemist on kogukonnale armsa ja vajaliku traditsiooniga. Suurimat rõõmu pakub aga vaatepilt, kuidas tullakse tõeslise pühendumuse ja lustiga kokkama.

Kuidas edasi?

Festival „Taliteed Emajõe-Suursoos“ toimub juba suts vähem kuu 2 kuu pärast teist korda. 25. jaanuarist kuni 10. veebruarini saab kolada kogenud matkajuhtide käe all taliteedel, 1. veebruaril toimub Emajõe-Suursoo Keskuses Mari Kalkuni kontsert, millele järgneb jääpidu keskuse välialal. Lisaks ootab külastajaid 31. jaanuaril dokumentaalfilm „Among the Wolves“ ning Heikki Leisi näituse „Elu alles ees“ avamine. Peresid kutsume aga 2. veebruaril toredale matkale, kus pakume lõkkepannkooke ja räägime loodusest just nõnda, et ka kõige pisemad saavad toreda elamuse.

13. septembril toimub Lohkva Külaseltsi eestvõtmisel uhhaa- ja kalapidu, mis sel korral tuleb erandkorras külla Luunja sadamasse.

Klaverigala jätkub uuel aastal kindlasti klaverifestivaliga noortele. Seda, kas ja kui mahukalt saame jätkata klaverimuusika toomisega Luunja roosiaeda, peame veel kaaluma - on ju Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusel tihe traditsiooniline kultuuriprogramm, mille vahele ühe iga-aastase sündmuse lisamine vajab hoolikat läbimõtlemist.

Ja veel…

Euroopa Kultuuripealinna Tartu 2024 sündmuste korraldamine oli suur väljakutse ja seda mitte vaid sündmuste mastaapsuse tõttu, vaid paljuski soovi pärast pakkuda oma valla inimestele ning meie sõpradele puudutavaid kultuurihetki. Kuigi ühelt poolt sai külastajaid hellitatud vaid parimate paladega, siis produtsentidena on hea meel, et teoks said suurüritused, mida ilma kultuuripealinna aastata oleks keeruline, kui mitte võimatu ellu viia. Siinkohal suur aitäh Lõuna-Eesti kultuurihingedele sõbraliku üksteise müksamise eest - olime üksteisele heas mõttes konkurentideks ning innustajateks. Meie eriliseks lemmikuks kujunes Kogukonnaprogramm, mille eest vastutas Tartumaa Arendusselts - nende toetuse abil ellu kutsutud sündmused olid pisikeste kogukondade poolt suurtele lavadele toodud pärlid.

Kuigi kultuuriaasta oli rohkem kui pingeline ja pani mitmelgi korral mõtlema, kuidas me nüüd sellise supi sisse sattusime, saab enda tegemistele tagasi vaadates öelda, et Luunjas hüppas Euroopa kultuuriaasta üle oma varju kohe mitmekordselt. Tunneme end nagu väiksed Aatomikud, sest eks ühe väikse valla kohta said ellu viidud ambitsioonikad ja suured teod. Loodame, et kogemus, mis räägib loo unistamise vajalikkusest ja sellest, et julge hundi rind on rasvane, aitab meil mitmed head ajad oma vaimu terava ja värskena hoida.

Aitäh kõigile kultuurinautijatele, koostööpartneritele, Tartu 2024 tiimile ja kogu meeskonnale! Ilma teieta istuks me siiski vaid metsas kännu otsas. Uute kohtumisteni, eksole!