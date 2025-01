Piirilinn Valga omanäoline kultuuriaasta – VARES ja VHS

VARESe mõju on märgatav kogu Valga linnaruumis. Endise koolihoone muutmine loominguliseks katsetuspaigaks, vanas vanglas loodud filmivaatamise ruum ning väikese klaasmaja nimega Supibasiilika rajamine keskväljaku äärde on vaid mõned näited residentuuri eksperimentidest. Pikemas perspektiivis plaanib VARES keskenduda pikaajalistele residentuuridele ja suursündmustele, et tugevdada oma mõju Eesti ja rahvusvahelisel loomeväljal.

Kuigi Tartu 2024 tõstab esile Eesti kultuuripealinna, on selle mõju tunduvalt laiem ja pikaajalisem. Valga Hot Shorts ja VARES on elavad tõestused, et kultuur ei ole pelgalt suurte linnade privileeg – ka piirilinn võib muutuda rahvusvaheliseks loovuse ja koostöö keskuseks.

Mis saab edasi? Valga Hot Shortsi laienemine ja VARESe pidev ruumiline areng viitavad sellele, et kultuuripealinna mõju ei kao koos 2024. aasta lõpuga. Vastupidi, see on alles algus – Valga on tõusmas nii Eesti kui ka maailma kultuurikaardile kui uus ja inspireeriv loovuse ning kultuuri keskpunkt. Kes teab, ehk on Valga koos sõsarlinna Valkaga Lätist just see paik, mis 13 aasta pärast kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit.