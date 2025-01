Kohus mõistis kolm noort süüdi terroristlikku ühendusse kuulumises

Kuriteo toime panemise ajal olid kõik kolm süüdimõistetut alaealised. Seetõttu mõistis kohus neile kokkuleppemenetluses kohustused, et suunata noori edaspidi õiguskuulekalt käituma. Kohustustena osalevad noored riski maandavates ja rehabiliteerivates tegevustes, et neid deradikaliseerida ning vähendada nende riskikäitumist. Kohtu määratud kohustuste täitmise eesmärk on aidata kaasa eluterve maailmavaate kujundamisele ning positiivsete hoiakute ja väärtuste arendamisele, toetades nende isiklikku ja sotsiaalset rehabilitatsiooni.

Riigiprokurör Vahur Verte tõdes, et oluline on äärmuslusele viitavaid ohumärke märgata ja vajaduse korral kaitsepolitseid teavitada. „Loodetavasti hoidis õigeaegne sekkumine praegusel juhul ära potentsiaalselt väga tõsised tagajärjed. Kohus mõistis noormeestele käitumiskontrolli ja suunas nad läbi vabatahtlike tegevuste õiguskuuleka tuleviku poole. Hoolimata alaealiste tegevuse tõsisest loomust leidis kohus põhjendatult, et karistamise asemel on õigem noori aidata ja toetada, sest nad ei pruukinud endale täielikult aru anda, millised võivad olla selliste tegude tagajärjed,“ lausus Verte.