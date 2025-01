VIDEO | Jana Toom naljatles, et tapab Jaak Madisoni ära, kui viimane teatas plaanist jääda Toomiga surmani erakonnakaaslaseks

Ka saate vältel kaitses Madison valdavalt Trumpi, samal ajal kui Toom oli vastvalitud presidendi suhtes kriitiline. Näiteks siis, kui europarlamendi saadikute vahel toimus arutelu Trumpi ja Euroopa Liidu suhete vahel, tõi Toom välja, et ustavaks liitlaseks olemisest enam ei piisa. „Ma ei mõnita Trumpi, Jaak, aga me peame olema väga realistlikud. Me peame aru saama, et see ajastu suhetes USA-ga on lõppenud. Punkt. Seda enam tagasi ei tule,“ teatas ta.