Tallinnas levivad teated võimalike elektrikatkestuste kohta Venemaa elektrivõrgust lahtiühendamisel. Elering: see on pahatahtlik valeinfo

Riigikogu saadik Aleksandr Tšaplõgin (Keskerakond) postitas ühismeediasse foto Tallinnas asuva kortermaja seinale riputatud teatest, kus hoiatatakse, et sellel perioodil võivad toimuda elektrikatkestused ja keegi ei tea, kui kaua katkestused kestavad.

„Seetõttu on vaja selleks ajaks valmistuda ja varuda nädalased tagavarad vett, toitu, ravimeid, küünlaid, laetud telefone, akupankasid ja sularaha. Elektri puudumisel tuleks seadmed vooluvõrgust välja lülitada ja mõelda, kuidas külmikus toiduaineid säilitada. Linnas on suurettevõtetel ja haiglatel generaatorid, seega loodame, et vee ja sooja varustamine mingil määral säilib,“ kirjutatakse teates, kus mainitakse muuhulgas ka kriisideks valmistumisest informeerivat olevalmis.ee veebilehte.

Kuigi olevalmis.ee veebilehel antakse informatsiooni erinevates kriisiolukordades toimetamiseks, siis pole seal viiteid võimalike kriisiolukordade tekkeks Venemaa võrgust lahtiühendamisel.

Tavatarbija üleminekut ei märkagi

Eleringi kodulehel seisab, et nende eesmärk on sünkroniseerimine läbi viia selliselt, et tavatarbija üleminekut ühest sagedusalast teise ei märkaks. „Tavatarbija võib sünkroniseerimise ajal jätkata elektri tarbimist tavapärasel moel. Sünkroniseerimise mõju elektri kvaliteedile Eestis on väike,“ kirjutatakse seal.

Niisamuti toob Elering välja, et sotsiaalmeedias võib levida valeinfo sünkroniseerimise ja selle mõjude kohta. „Näiteks selle kohta, et sünkroniseerimine toob kaasa elektrikatkestused ja elektri hind tõuseb oluliselt. Selliste sõnumite näol tegemist teadlikult levitatava väärinfoga, et külvata inimestes ebakindlust ja rahulolematust. Parima võimaliku info saab sünkroniseerimise teemal Eleringi ja Eesti riigi infokanalitest,“ kirjutas Elering oma kodulehel.