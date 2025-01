Venemaa asevälisminister: on tekkinud väike võimaluste aken USA-ga kokkulepete sõlmimiseks

„Me ei saa täna midagi öelda saabunud administratsiooni kokkuleppevõime kohta, aga ikkagi: võrreldes Valge Maja eelmise peremehe lootusetusega kõigis aspektides on tänaseks olemas, olgugi väike, aga võimaluste aken,“ lausus Rjabkov täna Venemaa teaduste akadeemia USA ja Kanada instituudis (ISKRAN), vahendab Interfax.

„Seetõttu on tähtis mõista, millega ja kellega tuleb tegemist teha, kuidas Washingtoniga paremini suhteid arendada, kuidas maksimeerida võimalusi ja minimeerida riske,“ ütles Rjabkov.

„Tõenäoliselt näeme me Ameerika-siseste hõõrumiste tugevnemist, ilmselt isegi lõhenemisi. Kuidas see olukord mõjutab USA välispoliitilise kursi kontuure, on samuti küsimus, mis nõuab keskendunud tähelepanu,“ märkis Rjabkov.