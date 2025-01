Varaste piltide üles riputamisega rikuvad kauplused seadust. Poepidaja: see toimib vargavastase abinõuna kõige paremini

„Meie kaamerad salvestavad kogu aeg ja kõik vargused teeme avalikuks ning teavitame politseid !“ hoiatab suurte tähtedega silt Sarapuu Kirbuka seinal. Heidutuseks on juures ka turvakaamera pilt mehest, kelle kohale on musta markeriga kirjutatud „Varas!“.

Pelgulinnas asuva Sarapuu Kirbuka omaniku Helen Külleneni sõnul on neil praegu vargusjuhtumeid aastas vaid mõni üksik. Ta tõdes, et küllap on seinal olevast n-ö häbimärgistamisest abi olnud. Varem käisid Sarapuu Kirbukas Külleneni sõnul vargil ühed ja samad näod või seltskonnad, ent niipea kui pildid seinale riputati, neid nägusid enam ei näinud. „Reaalselt toimib kõige paremini see, kui meil on see pilt üleval,“ sõnas ta.