VIDEO | Tallinna kutsekoolid liidetakse kaheks kolledžiks. Kallas: õppekohti tekib juurde

Kava järgi moodustatakse Tallinna teeninduskoolist ning Tallinna majanduskoolist Tallinna äri- ja teeninduskolledž. Sinna alla viiakse ka teiste koolide dubleerivad erialad. Tallinna ehituskooli, Tallinna tööstushariduskeskuse, Lasnamäe mehhaanikakooli ja Tallinna polütehnikumi liitmisel moodustatakse Tallinna IT- ja tehnikakolledž. Tallinna merekooli sellega liitmine on veel otsustamisel.

Erialad tõstetakse ümber

Kallase sõnul jäävad kõikidesse koolimajadesse õppekohad alles, mis tähendab, et ükski seitsmest riigikoolist lammutamisele ei lähe või kooliks olemise funktsiooni ei kaota. „Tõstame ümber erialasid. Näiteks on praegu kaubanduse eriala kahes erinevas koolis ja see tõstetakse kokku, sest riigil pole mõtet investeerida kahte erinevasse õppekohta, mille vahe on kaks kilomeetrit,“ sõnas Kallas.