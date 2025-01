Tumeveebi turuplatsilt sai narkootikume ja muud salakaupa. Kes on Trumpilt armu saanud Ross Ulbricht?

Trump selgitas otsust oma toetajate seisukohtadega ning asjaoluga, et juhtumiga seotud uurijad tegelesid ka presidendi enda kriminaalsüüdistustega. „Helistasin just Ross William Ulbrichti emale, et teatada: tema ja mind väga tugevalt toetanud Libertaarse Liikumise auks allkirjastasin heameelega täieliku ja tingimusteta armuandmise tema pojale Rossile,“ kirjutas Trump sotsiaalmeedias. „Selle kõntsa seas, kes tema süüdimõistmise nimel töötas, olid samad maniakid, kes aitasid ka minu vastu valitsust relvana kasutada. Talle anti kaks eluaegset vanglakaristust pluss 40 aastat. Naeruväärne!“

Interneti suurim must turuplats on kinni pandud. USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas 2. oktoobril 2013, et nad vahistasid San Franciscos Silk Roadi omaniku Ross William Ulbrichti (29), keda internetis tuntakse nime all "Dread Pirate Roberts". Ulbrichti advokaat on keeldunud kommentaarist.